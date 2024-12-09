İstanbul'da AVM’de korkutan yangın

İHA

İstanbul'da saat 21.00 sularında Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde bulunan Metrogarden Alışveriş Merkezi'nde, AVM'nin çatı katında bulunan havalandırma motorları sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Önlem amaçlı olarak UMKE ekipleri de olay yerine geldi.

Yangına dışarıdan merdivenli araçla müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında alışveriş merkezinin otoparkına girişler kapatıldı.