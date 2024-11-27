İstanbul'da ayakkabı imalathanesinde korkutan yangın

İHA

İstanbul'da saat 22.00 sıralarında Fatih Şehsuvarbey Mahallesi Yeni Bahar Sokak’ta, üç katlı bir ayakkabı imalathanesinin arkasında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Atölye çalışanlarının müdahalesi yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.