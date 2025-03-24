İstanbul'da bayram öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

AA

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin gıda denetimleri arttı..

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ile satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

ÜRETİM YERLERİ VE SATIŞ NOKTALARI KONTROL EDİLDİ

İstanbul'da söz konusu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi.

Ayrıca ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri (işletme kayıt numarası, üretici adı ve adresi ile içerik bilgileri ve benzeri), son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi gibi gıda güvenilirliğine yönelik gereklilikler sorgulandı.

TATLI VE ÇİKOLATA ÜRETEN FABRİKALAR DA İNCELENDİ

Denetimler kapsamında sadece ürün satış yerlerinde değil, aynı zamanda tatlı ve çikolata üreten bir fabrikada da incelemelerde bulunuldu. İncelemede işletme yetkililerinden üretim sürecine ilişkin bilgi alındı.

"Tarladan çatala gıda güvenliği" bilinciyle halk sağlığının korunması ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerindeki kısmına Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar eşlik etti.