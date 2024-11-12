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DHA

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı..

Saat 22.30 sıralarında Atalar Mahallesi, Uzay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen olayda, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken bina sakinleri tahliye edildi, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı.