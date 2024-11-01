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İstanbul'da bir çocuk düşürdüğü parasını almak için girdiği anıtta mahsur kaldı

İstanbul'da bir çocuk düşürdüğü parasını almak için girdiği anıtta mahsur kaldı Arnavutköy’de Şehitler Anıtı’na düşürdüğü parasını almak için giren bir çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı..