İstanbul'da bodrum katta çıkan yangın korkuttu: 14 kişi tahliye edildi

İstanbul'da Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 2263. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR DAİRELERDE MAHSUR KALDI

Saat 04.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede daireyi sardı.

Bodrum katı ve giriş katı etkisi altına alan yangında dumanların üst katlara doğru yükselmesiyle orada oturan vatandaşlar dairelerinde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve UMKE ekipleri bir yandan yangının olduğu dairede söndürme çalışması yaparken diğer yandan üst katlardaki mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması yaptı.

14 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın çevrede de paniğe neden oldu. Yangının çıktığı binanın bitişiğinde yer alan diğer binalardaki vatandaşlar da uykularından uyanarak kendilerini sokağa attı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangının olduğu daire söndürülürken dumandan etkilenen 13 kişi ve 1 yaralı vatandaş bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşlar ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yangının olduğu sokakta güvenlik önlemleri alırken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.