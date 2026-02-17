İstanbul'da büyük kesinti: İlçe ilçe açıklandı! 17 Şubat 2026 elektrik kesintisi sorgulama...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kent genelinde enerji kesintisi yapılacağını açıkladı.

BEDAŞ’ın resmi açıklamasına göre Avrupa Yakası’nda bazı mahallelerde gün boyunca planlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Bazı bölgelerde 8 saati bulacak olan kesintilerden etkilenecek mahalleler açıklandı.

Peki; 17 Şubat 2026 Salı İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte, bugünkü planlı kesintiler ve arıza sorgulama detayları...

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA 2026

BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.

Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:

BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.

ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.

BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.

