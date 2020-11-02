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İstanbul'da Cadılar Bayramı partisine polis baskını

İstanbul'da Cadılar Bayramı partisine polis baskını

Bebek'te bir yalıdaki Cadılar Bayramı partisine polis koronavirüs baskını yaptı. Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti.