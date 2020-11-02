İstanbul'da Cadılar Bayramı partisine polis baskını
- DHA
- 02.11.2020 - 15:12
- Güncelleme : 02.11.2020 - 15:57
Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, yetkililerin uyarılarına rağmen tedbirleri hiçe sayan olaylar yaşanıyor.
İstanbul'da, Feryal Gülman ve Kemal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman önceki gece Beşiktaş Bebek’teki 250 milyon lira değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenledi.
Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 270 kişi katıldı.
POLİS BASKIN YAPTI
Gece yarısını geçmesine rağmen eğlencenin devam etmesi üzerine polis yalıya baskın yaptı.
Partiyi terk edenler, fotoğraflarının çekilmemesi için yüzlerini gizlemeye çalıştı.
İstanbul'da Cadılar Bayramı partisine polis baskını ViDEO
DAVETLİLERE 930 TL CEZA
Yalının çıkışında bekleyen filyasyon ekibi, her davetliye 930 TL para cezası kesti. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler arasında yüzlerini saklamaya çalışanlar dikkat çekti.