İstanbul'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

İstanbul'da Şişli Kuştepe Mahallesi Çilek sokakta saat 23.30 sıralarındahenüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

İTFAİYE BİR SAATLİK MÜDAHALE İLE KONTROL SAĞLADI

Alevli yanan evi gören vatandaşlar hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği esnada dairenin çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Polis ekipleri sokak üzerine şeritler çekerek güvenlik tedbiri aldı ve vatandaşları yangından uzak tutmaya çalıştı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saat sonunda söndürüldü.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmezken polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.