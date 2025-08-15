İstanbul'da çorap üretim atölyesi alevlere teslim oldu

İstanbul'da 03.30 sıralarında Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi G642 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

ÇORAP ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

4 katlı binanın giriş katında bulunan çorap üretim atölyesinde başlayan yangın, ipliklerin alev almasıyla hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede atölyesi saran alevler 4 katlı binaya da kısmen sirayet ederken, yoğun duman bütün bir sokağı kapladı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonunda alevler kontrol altına alınarak binaya sirayet etmeden bastırıldı.

ATÖLYE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ, BİNA KISMEN HASAR GÖRDÜ

Evin hemen karşısında yer alan elektrik direğindeki elektrik akımı tedbiren ekipler tarafından kesildi.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, soğutma ve duman tahliyesi çalışması yaptı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yapılan müdahalenin ardından atölye tamamen kullanılamaz hale gelirken atölyenin bulunduğu bina kısmen hasar gördü. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.