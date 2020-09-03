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    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası

    İstanbul’da içi yemek atıklarıyla dolu çöp poşetini kalabalık noktalarda yere sererek gün boyu karıştıran dilenciler, bir saatte yüzlerce lira elde ediyor.
    • İHA
    • 03.09.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 11:34
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    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası

    Eminönü, Galata ve Sirkeci’de vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan dilenciler görüntülendi.

    5 farklı gurup halinde aynı taktiği kullanan dilenciler yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Eminönü’nde, farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor.

    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası #1

    YENİ YÖNTEM YEMEK ATIKLARI

    Gün boyu önlerindeki poşetten yemek atıklarını topluyormuş gibi yapan dilenciler, vatandaşların da duygularını istismar ediyor.

    Çöp karıştırıp vicdan sömüren dilenciler

    Dilencilerin, zaman zaman yere serdikleri yemek atıklarını toplayıp yer değiştirdiği de görülüyor.

    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası #2

    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası #3

    İstanbul’da dilencilerin yeni numarası #4

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