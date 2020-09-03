İstanbul’da dilencilerin yeni numarası

İstanbul’da içi yemek atıklarıyla dolu çöp poşetini kalabalık noktalarda yere sererek gün boyu karıştıran dilenciler, bir saatte yüzlerce lira elde ediyor.

Eminönü, Galata ve Sirkeci’de vatandaşların duygularını istismar ederek dilenmeye çalışan dilenciler görüntülendi.

5 farklı gurup halinde aynı taktiği kullanan dilenciler yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Eminönü’nde, farklı yöntemlerle insanlardan para topluyor.

YENİ YÖNTEM YEMEK ATIKLARI

Gün boyu önlerindeki poşetten yemek atıklarını topluyormuş gibi yapan dilenciler, vatandaşların da duygularını istismar ediyor.

Çöp karıştırıp vicdan sömüren dilenciler

Dilencilerin, zaman zaman yere serdikleri yemek atıklarını toplayıp yer değiştirdiği de görülüyor.