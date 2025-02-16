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İHA

İstanbul'da dehşet veren görüntü..

Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir caddede meydana gelen olayda, dolmuş şoförü ile bir yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi.

ŞOFÖR YOLCUYU DARBETTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda, şoför dolmuştan inerek yolcuyu darbetmeye başladı.

Yolcuyu ittirerek yere düşüren şoför, ardından tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Küfürler yağdıran dolmuş şoförünü çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, vatandaş ise olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.