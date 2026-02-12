İstanbul'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

- İstanbul Avcılar'da drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
- Kuralları ihlal eden sürücüler havadan tespit edilerek ceza kesildi.
- Denetimlerin aralıklarla süreceği belirtildi.
İstanbul Emniyeti, trafik denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.
Avcılar'da emniyet ekiplerince, drone destekli trafik denetimi yapıldı.
KURALLARI İHLAL EDEN SÜRÜCÜLER HAVADAN TESPİT EDİLDİ
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sarı Zeybek ve Petrol Ofisi caddelerinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.
Kuralları ihlal eden sürücüler, havadan tespit edilerek telsizle uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.
Özellikle hatalı dönüş yapan, kırmızı ışık ihlali yapan ve hatalı şerit değiştiren sürücüler belirlendi.
HATALI SÜRÜCÜLERE PARA CEZASI KESİLDİ
Durdurulan sürücülerden; 'Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek', 'Trafik işaretlerine uymamak', 'Araçların sağından veya banketten geçmek' ve 'Hatalı şerit değiştirmek' ihlallerini yaptığı tespit edilenlere para cezası kesildi.
Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.