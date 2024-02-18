İstanbul'da düğün konvoyunda trafik durdu! Yolun ortasında halay çektiler Büyükçekmece'de düğün konvoyuyla yolu trafiğe kapatıp halay çeken damat ve geline, sürücüler kornayla tepki gösterdi.

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AA

Trafikte kuralları hiçe sayan magandalar uslanmıyor...

Cezalara aldırış etmeyenler bu kez İstanbul'da ortaya çıktı.

Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, düğün konvoyu ile yolun ortasında durup araç trafiğini engelleyen damat ve gelin ile yakınlarının halay çekmesi, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Yolun ortasında halay çektiler

Görüntüye göre, araçlarından inen gelin ve damat ile yanındakiler halay çekerken, yolda oluşan araç trafiği nedeniyle sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine gelin ve damat ile konvoydakiler, tekrar araçlarına binerek ilerledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)