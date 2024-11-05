İstanbul'da eğitim kazası: 1 asker şehit

İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Riva Beykoz’daki Su Altı Savunma Komutanlığı'nda 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen bir eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucunda yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlık, bu acı olayın kendilerini derin bir üzüntüye boğduğunu belirterek, hayatını kaybeden kahraman şehit için Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı ve sabır diledi.