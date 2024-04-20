İstanbul'da frenleri tutmayan otomobil, 14 aracı biçti Ümraniye'de frenlerinin tutmaması sonucu kontrolden çıkan otomobil park halindeki 14 araca çarptı.

İHA

İstanbul'da saat 21.45 sıralarında Ümraniye Armağanevler Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde, frenleri tutmayan 34 DGK 750 plakalı Fiat marka ticari araç, seyir halindeyken Range Rover marka araca çarptı.

14 araca çarparak durabildi

Çarpışma sonucu lastiği fırlayan 34 DGK 750 plakalı hızını alamayıp 14 araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydan geldi.

Kazayı yapan sürücünün araçtan indikten sonra şok halinde olduğunu gören vatandaşların araması sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasar meydana gelen bazı araçlar çekici yardımıyla götürülürken, kaza sonrası cadde polis kontrolünde trafiğe açıldı. Öte yandan kaza sonrası sürücü ifade için karakola götürüldü.

"Gene bu dört yol ağzında 3-4 kere kazalar oldu"

Kazayı gören Zafer Karagül şunları dedi:

"Bu yol tehlikeli. Yukarıdan gelen araba geldiği zaman bu aşağıdan yukarı araba çıkamıyor. Bu yolu tek yola çevirdikleri zaman veyahut yan yolla açtıkları zaman sıkıntı biraz azalabilir. Birkaç defa çöp kamyonu viraj alamadığı için oraya yuvarlandı. Gene bu dört yol ağzında 3-4 kere kazalar oldu. 'Ne oldu?' freni tutmayan araba vura vura aşağı indi. Allah'tan büyük bir kazaya engel oldu"

"Çocuk büyük ihtimalle şoktan dolayı sarhoş zannedildi, linç ettiler çocuğu"

Başka görgü tanığı Serdar Burak Eker şu ifadeleri kullandı:

"Doblo sürücüsü var bizim yaşlarımızda 2 tane çocuk, çok hızlı geliyorlar. Yerler de ıslak olduğu için hakimiyetini kaybetmiş. Önde bir panelvan vardı, ona sürttü. Sonra otomobile çarptı. Sonra jeep kurtulayım derken ona ön sağ kafasından çarptı. Sonra park halindeki araçlara çarparak tır dorsesinin orada durdu. Zaten Doblo'nun tekeri orada kaldı, kıvılcımlar falan çıkıyordu. Çocuk büyük ihtimalle şoktan dolayı sarhoş zannedildi, linç ettiler çocuğu. Polis geldi kaldırdı, ifade vermeye götürdüler. Kaldırıma çıkan araçlar oldu baya büyük maddi hasarlı kaza ama can kaybı yok. Ben 20 yaşındayım çocuk da benim yaşlarımda bir şey ama şoktan dolayı konuşamıyordu. Öyle üzüldüm kendisine"

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)