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DHA

İstanbul'da yaşanan feci kazada, yolda yürüyen adam şans eseri kurtuldu..

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi Ispartakule'de bulunan bir site içerisinde yürüyen S.A., yere düşen bir şeyi almak için eğildi.

O sırada seyir halinde olan bir hafif ticari araç, S.A.'ya çarptı.

YAYA ARACIN ÇARPMASIYLA SAVRULDU

Aracın ön kaputunda tutunmaya çalışan adam, çarpmanın etkisiyle birkaç metre uzağa savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZAYI HAFİF YARALI ATLATTI

Hafif yaralanan adama sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Kaza, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.