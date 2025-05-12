DHA
İstanbul’da yeni haftanın ilk sabahı yoğun trafikle başladı.
Okul servisleri ve özel otomobillerin yollara dökülmesiyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Megakent'te, hafta sonu sakinliğinden eser kalmadı...
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 63
İBB trafik haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak kayıtlara geçti.
Saat 08.20 sıralarında yüzde 63 olarak kaydedilen trafik yoğunluğu ana arterlerde yer yer devam ediyor.
KADIKÖY'DE ORAN YÜZDE 71'E DAYANDI
Anadolu Yakası'nda ise yoğunluk yüzde 69 olarak belirlendi.
Kadıköy D-100’de ise trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.
SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLANDI
Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde aralıklarla devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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