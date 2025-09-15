İstanbul'da hastanede nefes borusu tıkanan hastayı tıbbi sekreter kurtardı

İstanbul’da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğinde sıra bekleyen 71 yaşındaki Yılmaz Küçükoğlu, boğazına poğaça parçası kaçması sonucu nefessiz kaldı. Hastanın hayatını, hastanede görevli tıbbi sekreter Fatih Parlak yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtardı.

POĞAÇA PARÇASI NEFESİNİ KESTİ

Küçükoğlu, ilaçlarını içmek için aldığı poğaçadan bir parçayı yutamayınca nefesi kesildi. Eşinin sırtına vurmasına rağmen boğazındaki parça çıkmadı. Yaklaşık bir dakika boyunca nefessiz kalan hasta yardım çağrısında bulundu.

O sırada durumu fark eden tıbbi sekreter Parlak, hızlı şekilde Heimlich manevrası uyguladı. Kısa sürede boğazındaki parça çıkan Küçükoğlu yeniden nefes almaya başladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"ALDIĞIM EĞİTİMLE MÜDAHALE EDEBİLDİM"

Olayı anlatan Fatih Parlak, hastanın yüzünün morardığını görünce vakit kaybetmeden müdahale ettiğini söyledi:

“Yaklaşık 15-20 saniyede boğazına takılan parça çıktı. Ardından hastamız nefes almaya başladı. Daha sonra klinikte gerekli kontrolleri yapıldı.”

Parlak, doğru zamanda yapılan müdahaleyle bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek şunları ekledi: