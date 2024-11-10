İstanbul'da İETT otobüsü bariyere saplandı

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunda Ankara istikametinde Şevket K. yönetimindeki İETT otobüsü, Acıbadem Metro Durağına yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

BARYER OTOBÜSE SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle bariyerler otobüsün yarısına kadar saplandı. 5 yolcunun otobüste olduğu kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüse saplanan bariyerleri çıkarmak için çalışma başlattı.

BARİYERİ EKİPLER ÇIKARDI

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otobüse saplanan bariyerler ekipler tarafından çıkarıldı.

D-100 Karayolu, Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (