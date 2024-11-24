İstanbul'da İETT otobüsü şoförüne kaldırım taşlı saldırı

DHA

İstanbul trafiğinde korku dolu anlar..

12 Kasım Salı günü saat 18.10 sıralarında Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda durağa gelen 21 yaşındaki Ali B., durakta bekleyen 26 yaşındaki Berkay Emin G. ve 25 yaşındaki Selim D.'ye küfrederek tehdit etti.

Saldırgandan kaçmaya çalışan iki kişi o sırada durağa gelen otobüse bindi. Arkalarından otobüse binen saldırgan diğer yolculara da saldırdı.

Durumu fark eden otobüs şoförü 53 yaşındaki Mustafa Gemici saldırganı araçtan indirdi. Duruma sinirlenen Ali B., otobüsün önüne geçerek hareket etmesini engelledi ve sileceklerini kırdı.

KALDIRIM TAŞIYLA ŞOFÖRE SALDIRI

O sırada saldırgan yerden aldığı kaldırım taşını otobüsün ön kapısına fırlattı. Camı kırarak içeri giren taş, şoför Gemici'nin başına isabet etti.

Yolcuların ilk müdahaleyi yaptığı otobüs şoförü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKALANAN SALDIRGAN TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Ali B.'nin kimliğini tespit etti. Yaklaşık 12 saat süren çalışma sonrası saldırgan Ali B. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

52 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.