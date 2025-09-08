Abone ol: Google News

İstanbul’da iş çıkışı trafiği havadan görüntülendi

İstanbul’da, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.09.2025 20:51
İstanbul’da iş çıkışı trafiği havadan görüntülendi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı.

Özellikle D-100 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde araç kuyrukları oluşurken, trafik yer yer durma noktasına geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İş çıkış saatlerinde megakentte trafik akışı yavaşlarken, uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Yer yer tamamen duran trafikte sürücüler güçlükle ilerledi.

Havadan çekilen görüntülerde, karayolundaki yoğunluk gözler önüne serildi. Yoğunluk dron ile görüntülendi.

İç Haber Haberleri