İstanbul'da kadınlara tacizde bulunan şüpheli yakalandı

Otomobiliyle kadınlara yaklaşıp sözlü tacizde bulunan alkollü sürücü yakalanırken, ‘eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkmak yasaklanmıştı.

Emniyet güçleri 81 ilde uygulananan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında denetimleri sıklaştırdı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KADINA TACİZDE BULUNDU

İstanbul Ataşehir'de C.Ç. isimli alkollü sürücü 34 AGU 735 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp sözlü tacizde bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, plasını belirledikleri otomobili takibe aldı.

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POLİSLERDEN KAÇAN ŞÜPHELİ KAZA YAPTI

Polis ekipleri, taciz ihbarı üzerine aradıkları otomobil sürücüsü C.Ç.’yi, Ümraniye Şerifali mahallesinde yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü.

Şüpheliyi yakalamak için araca yaklaşan ekipleri gören C.Ç.’nin kaçması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından şüpheli, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptı.

"EYVAH BİTTİ HER ŞEY"

Taciz şüphelisi, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri, şüpheli C.Ç.’yi yakaladı.

Bu sırada gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden alkollü şahsın, ‘Eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, sözlü tacize uğrayan 2 kadının da karakola giderek şikayetçi oldukları belirtildi.