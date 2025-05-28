İstanbul'da kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

İHA

İstanbul'da Beylikdüzü'nde saat 18.30 sıralarında Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdulameer K. (15) isimli çocuğa, Safar S. idaresindeki 34 LU 17 plakalı kamyonet çarptı.

YARALI ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonetin çarpma anları yer aldı.

"KARŞI ŞERİTTEN GELEN KAMYONET ÇOCUĞA ÇAPTI"

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Sinan Susuz isimli vatandaş, "Siyah tişörtlü çocuk, birden yolun ortasına atladı. Karşı şeritten gelen kamyonet de onu görmedi çocuğa çaptı. Bizde koşarak ilk yardıma geldik. O esnada hemen 112 sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleyi yaptılar ve götürdüler. Allah acil şifalar versin" dedi.