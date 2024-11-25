AA

İstanbul'da, kış hazırlıkları toplantısı Vali Davut Gül başkanlığında yapıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki (AFAD) toplantıya Vali Gül'ün yanı sıra, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

"KAR YAĞDIĞINDA ARAÇLARI İLE DIŞARI ÇIKMASINLAR"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Gül, şunları söyledi:

Bütün kurumlarımız kar hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızın hayatını olumsuz etkileyen kar ve buzla mücadelede, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapmamız gereken işler var. Öncesinde ise hemşehrilerimize ve kurumlarımıza düşen görevler var. Vatandaşlarımız hava durumu duyurularını ve ikazları dikkate alsınlar. Mecbur olmadıkça kar yağdığında araçları ile trafiğe çıkmasınlar, araçla dışarı çıkma konusunda kendilerini sorgulamalarında fayda var. Kurumlardaki aksaklık diğerini de etkiliyor. Hep birlikte aynı anda hareket edeceğiz.



İstanbul'umuzun genelinde 1 Aralık itibariyle kış lastiği kullanımı zorunlu. Toplu taşımanın kar yağdığında kullanılması, karla mücadelemizi rahatlatacaktır. Dışarıda kalan evsiz vatandaşlarımızı, 112'ye gelen taleplerle müsait otellerde misafir ediyoruz. Çatı ve bina çökmelerine karşı, ağaçların devrilmesine karşı dikkat ederek önlem alacağız. Kar yağışı olduğunda yola çıkacak tır ve kamyonları karda şehirler arası yolculuğa çıkarmayacağız ve belirlenen tesislerde misafir edeceğiz. İnşallah, İstanbul'umuzun daha iyi bir şekilde karla mücadele etmesi için elimizden geleni yapacağız. Hepinize çalışmaları için teşekkür ediyoruz.

KARLA MÜCADELEDE ALINAN TEDBİRLER

Konuşmaların ardından karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili, müdürlükler birer sunum gerçekleştirdi.

Yapılan sunumlar sonucunda, afet teknik destek ve ikmal grubu, 13 bin 998 personel, 3 bin 12 araç ve iş makinesi ile, afet ulaşım altyapı grubu karayolları 1. bölge müdürlüğünce, bin 135 personel, 32 tuz deposu ve 96 bin 600 ton tuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce, 11 bin 906 personel, 3 bin 365 kar küreme ve tuzlama aracı, 254 bin 444,41 ton tuz kapasitesi, 106 adet tuz ikmal noktası ile Afet Güvenlik ve Trafik Grubu, 13 bin 78 personel ve 3 bin 790 Araç ve iş makinesi ile, il emniyet müdürlüğünde, 2 bin 346 personel ve 109 acil geçiş noktasında, Afet Enerji Grubu ise 3 bin 469 personel ve 457 araç ile, Devlet Su İşleri'nde 1 Greyder ve 1 Yükleyici, Orman Bölge Müdürlüğü'nde 4 Greyder, 4 Operatör ile, Afet Tarım, Orman, Gıda, Su, Hayvancılık Grubu, 200 personel ve 50 araç ile, Afet Arama Kurtarma Çalışma Grubu, turuncu uyarıda 21 noktada, kırmızı uyarıda 35 noktada, Afet Beslenme Grubu, 300 personel ve 117 araç ile olumsuz hava koşullarında hizmet sağlayacak.