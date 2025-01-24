İHA

İstanbul'da saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde kontrolden çıkan 34 MK 0398 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

7 OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI

Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar