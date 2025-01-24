İHA
İstanbul'da saat 01.00 sıralarında Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde kontrolden çıkan 34 MK 0398 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen 6 araca çarptı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kimlik bilgileri öğrenilemeyen hafif yaralı 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
7 OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI
Kazada yolun iki şeridinin trafiğe kapatılması nedeniyle kısa bir süreliğine cadde üzerinde araç yoğunluğu oluştu.
Kazaya karışan 7 otomobilin yoldan kaldırılması ve yol temizliğinin yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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