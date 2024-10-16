İstanbul'un Başakşehir ilçesinde saat 20.00 sıralarında Başak Mahallesi'ndeki bir sitedeki binanın çatısında yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, evleri boşaltırken durumu 112 Acil Servise bildirdi.

YOĞUN MÜDAHALE SONRASI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çatıdaki alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki 2 bloğun çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 3 tane çatı hasar gördü. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

"SANIRIM İZOLASYONLA ALAKALI BİR YANGIN"

Yangının çıktığı site sakinlerinden Harun Erdem şöyle konuştu:

"Sanırım izolasyonla alakalı bir yangın. Zaten binalar yeni boyanmıştı ve çatılar yeni izole edilmişti. Herhalde bir kimyasal tepkime olmuş. Önce binada başlamış, ondan sonra diğer bloğa sıçramış. D8 bloğun çatısı tamamen yanmış, D7’nin de çatısı yanmış, herhalde kata da sıçramış. İtfaiye ekipleri geldi, yangını söndürmeye çalıştılar. Rüzgardan kaynaklı yangın çok büyüdü, çok alevlendi, her yer duman altıydı. Bildiğim kadarıyla bir can kaybı yok, ambulanslar burada ama tedbir amaçlı”