İstanbul'da Kritik Saatler: 07.00-14.00 Arası Sürecek! Hem Avrupa, Hem Anadolu Yakası...

Yağmur Uçar

İstanbul, bugün kara teslim...

Beyaza bürünen Megakent için birçok ilçede kar tatili ilan edildi.

Salı günü kar yağışı ile geçiren İstanbullular için bir uyarı daha geldi.

ÇARŞAMBA'YA DİKKAT

Hava Forum, çarşamba günü için uyarılarda bulundu.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olacak olan kar yağışı özellikle sabah 07.00 ile 14.00 arasında sürecek.

Paylaşımda, "Son meteorolojik verilere göre çarşamba 07:00 ile 14:00 arası İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında ve kısmen boğaz hattında lapa lapa kar bekliyoruz. Bu kar yağışları sabah özellikle Arnavutköy, Başakşehir gibi yerlerde 5-10 santimetre daha kara neden olabilir." denildi.