İstanbul'da lastik tamirhanesi alev alev yandı

İHA
İstanbul'da saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde, lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın etrafa yayıldı
Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki 34 HO 1068 plakalı İETT otobüsüne sirayet etti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yoğun çalışma sonucu söndürüldü
Birçok ilçeden itfaiye ekibinin yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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