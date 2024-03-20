İstanbul'da lastik tamirhanesi alev alev yandı Beyoğlu'nda lastik tamirhanesi olarak kullanılan iş yeri alev alev yandı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki İETT otobüsüne sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

İHA

İstanbul'da saat 03.45 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde, lastik tamircisi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın etrafa yayıldı

Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki iş yerine ve park halindeki 34 HO 1068 plakalı İETT otobüsüne sirayet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yoğun çalışma sonucu söndürüldü

Birçok ilçeden itfaiye ekibinin yoğun çalışmalarıyla söndürülen yangında ölü ya da yaralı bulunmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)