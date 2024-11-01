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DHA

İstanbul'da feci kaza..

Saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Hadımköy Yolu'nda meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFR 896 plakalı otomobil ile M.K.'nin kullandığı 41 U 2665 plakalı tır, ışıklı kavşakta çarpıştı.

TIRIN ALTINA GİRDİ, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sıkıştığı yerden kurtardı.

YARALI SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken tır şoförü M.K., ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

LÜKS ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.