İstanbul'da Menekşe Sahili'nde suların çekilmesiyle adacıklar oluştu

DHA

Deniz sularında kış aylarında geri çekilmeler yaşanıyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahili'nde deniz suyunun çekilmesi nedeniyle küçük kum adacıkları oluştu.

Sahil boyunca oluşan adacıklar havadan görüntülendi.

"GEÇEN SENEYE GÖRE BİRAZ DAHA FAZLA"

Geçen seneye göre deniz suyunun daha fazla çekildiğini belirten İrfan Sevinç, "Deniz suları kışın çekiliyor zaten. Yazın normal seviyesinde ama kışın çekiliyor. Her sene aynı durumlar oluyor. Geçen kışta Kasım gibi çekilmişti. Ama geçen seneye göre biraz daha fazla" dedi