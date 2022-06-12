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İstanbul'da metro kapısı açık seyahat etti

İstanbul'da metro kapısı açık seyahat etti

İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro, kapısı açık sefer yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.