İstanbul'da metro kapısı açık seyahat etti
İstanbul'da Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro, kapısı açık sefer yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 12.06.2022 - 01:46
- Güncelleme : 12.06.2022 - 01:47
İstanbul'da Yenikapı istasyonundan hareket eden metro aracında bir vagonun kapısı açık şekilde seferine devam etmesi tepkilere yol açtı.
Bir kapısı açık sefer yaptı
Metro aracı, içindeki yolcularla Vezneciler istasyonuna kadar kapısı açık şekilde seferini sürdürdü.
Yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro aracı, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.
O anlar cep telefonu kamerasında
AA'nın haberine göre, aracın kapısı açık halde ilerlediği anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da metro kapısı açık seyahat etti - Video