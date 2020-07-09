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- İstanbul'da metroda maske takmama kavgası
İstanbul'da metroda maske takmama kavgası
Maske takmayan iki genç kızın, kendisini uyaran bir yolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
- DHA
- 09.07.2020 - 13:03
İstanbul'da, Kadıköy-Kartal metrosuna binen iki genç, maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları için bir yolcu tarafından uyarıldı.
Uyarıyı dikkate almayan ve maskesi çene altında olan gençler, daha sonra kendilerini uyaran yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülemeye başladı.
UYARI YAPAN YOLCUYA SALDIRDI
Bunun üzerine gençlerden biri, kendilerini görüntüleyen yolcuya saldırdı. Araya giren diğer yolcular da maske takmayan gençlere tepki gösterdi.
İstanbul'da metroda maske takmama kavgası ViDEO
METRODAN İNDİRİLDİLER
Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.