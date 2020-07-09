Dolar
6.8661
0.0772%
Euro
7.7834
0.1054%
Altın
1811.95
0.1508%
Borsa
118884.07
0.1445%
G. Altın
400.413
0.3762%
Bitcoin
64314.79
-0.1329%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası

    Maske takmayan iki genç kızın, kendisini uyaran bir yolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 13:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası

    İstanbul'da, Kadıköy-Kartal metrosuna binen iki genç, maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları için bir yolcu tarafından uyarıldı.

    Uyarıyı dikkate almayan ve maskesi çene altında olan gençler, daha sonra kendilerini uyaran yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

    UYARI YAPAN YOLCUYA SALDIRDI

    Bunun üzerine gençlerden biri, kendilerini görüntüleyen yolcuya saldırdı. Araya giren diğer yolcular da maske takmayan gençlere tepki gösterdi.

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası ViDEO

    METRODAN İNDİRİLDİLER

    Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası #1

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası #2

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası #3

    İstanbul'da metroda maske takmama kavgası #4

    Görüş Bildir