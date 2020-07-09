Maske takmayan iki genç kızın, kendisini uyaran bir yolcuya saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da, Kadıköy-Kartal metrosuna binen iki genç, maskelerini düzgün bir şekilde takmadıkları için bir yolcu tarafından uyarıldı.

Uyarıyı dikkate almayan ve maskesi çene altında olan gençler, daha sonra kendilerini uyaran yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülemeye başladı.

UYARI YAPAN YOLCUYA SALDIRDI

Bunun üzerine gençlerden biri, kendilerini görüntüleyen yolcuya saldırdı. Araya giren diğer yolcular da maske takmayan gençlere tepki gösterdi.

İstanbul'da metroda maske takmama kavgası ViDEO

METRODAN İNDİRİLDİLER

Maske takmaya ikna edilemeyen genç kızlar, yolcularla bir süre tartıştı. Metroda çıkan kavga üzerine duraktaki güvenlik görevlileri müdahalede bulundu. Maske takmayan genç kızlar metrodan indirildi.