İstanbul'da moloz döken hafriyat kamyonu sahibine 115 bin lira ceza kesildi

İstanbul Avcılar'da, zabıta tarafından Firuzköy ve Yeşilkent Mahallesi’nde çevreye moloz ve atık dökülmesinin önüne geçmek için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirilen kamera sistemi incelemesi sonrası ekipler, Firuzköy Mahallesi Göl Caddesi'ndeki bir noktaya kamyonla moloz döküldüğünü tespit etti.

115 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Kamera yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun caddeye moloz döktükten sonra uzaklaştığı anlar görülüyor.

Diğer yandan ekiplerin çalışmalarında kamyonun, H.S.'ye ait olduğu belirlendi. Kamyon sahibine, Kabahatler Kanunu uyarınca 'çevreyi kirletme' suçundan 115 bin lira ceza kesildi.

"KAMERA SİSTEMİNİ 1 YIL ÖNCE OLUŞTURDUK"

Belediye Başkan Yardımcısı ve Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, " Yaklaşık 1 yıl önce oluşturmuş olduğumuz kamera sistemi ve birçok bölgeye yerleştirmiş olduğumuz kamera sistemleri sayesinde çevreyi kirletenlere karşı hassasiyetimiz devam etmektedir. Bu konuda 1 yılda toplamda 5 milyon küsur lira cezai işlem uygulanmıştır. Böyle bir durumda belediyemizi arasalar 5-6 çuval, ücretsiz olarak belediyemiz tarafından alınmaktadır." dedi.