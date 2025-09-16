İstanbul'da motosiklet kazası: 2 ölü

İstanbul'da Büyükçekmece’de saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde ilerleyen Ali Karaca idaresindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.
SÜRÜCÜ VE YOLCU DUBALARA ÇARPTI
Yolda sürüklenen sürücü Ali Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz, kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.
2'Sİ DE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, Karaca ve Karadeniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Karaca ve Karadeniz'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı