İstanbul'da otomobil alev alev yandı

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saat 22.00 sıralarında İcadiye Mahallesi Çifteçınar Sokak üzerinde sokakta bulunan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil alev topuna döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi.