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İHA

Güvenlik güçlerimizce terör ile mücadelede başarılı operasyonlara imza atılıyor...

Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün gençlik yapılanması YCWK'nın talimatı ile 6 Kasım'da Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde bazı ana arterlerde cadde ve sokakları kapatıp ateş yakan 7 şüpheliyi belirledi.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP YAPILDI

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda olaylara karışan zanlıların kimlik bilgileri tespit edildi.

Ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı ve birçok adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

7 KİŞİDEN 6'SINA GÖZALTI

Baskınlarda aranan 7 kişiden 6'sı gözaltına alındı.

Öte yandan, adreslerdeki aramalarda ise şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM şubeye götürülürken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.