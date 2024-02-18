İstanbul'da polis mikserden yere dökülen betonu fark etti: Sürücüye temizletti Beton taşıyan mikserden beton harcı döküldüğünü gören polis memuru, aracın sürücüsünü indirerek harcı temizletti. Yaşanan olay vatandaşla cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde takdir edilecek bir olay yaşandı.

Polis ekipleri, kazaya yol açacak bir sorumsuzluğa geçit vermedi.

Yola beton harcı döküldü

Gündüz saatlerinde cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen beton harcı taşıyan mikser aracı yola harçtan döktü.

Bunun üzerine olayı gören bir polis memuru hemen harekete geçti.

Sürücüyü araçtan indirip temizletti

Aracı kullanan sürücüyü aracından indiren polis yola dökülen harcı yıkatarak temizletti.

Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan videoya yorum ve beğeni yağdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)