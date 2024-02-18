İHA
İstanbul'un Maltepe ilçesinde takdir edilecek bir olay yaşandı.
Polis ekipleri, kazaya yol açacak bir sorumsuzluğa geçit vermedi.
Yola beton harcı döküldü
Gündüz saatlerinde cadde üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen beton harcı taşıyan mikser aracı yola harçtan döktü.
Bunun üzerine olayı gören bir polis memuru hemen harekete geçti.
Sürücüyü araçtan indirip temizletti
Aracı kullanan sürücüyü aracından indiren polis yola dökülen harcı yıkatarak temizletti.
Yaşanan olay vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medyada da gündem olan videoya yorum ve beğeni yağdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış