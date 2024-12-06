İstanbul'da polisten kaçan sürücüye 76 bin 963 TL ceza

İHA

Drift tutkunları trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.

Yüksek para cezalarına rağmen uslanmayan sürücüler, diğer vatandaşların da canını tehlikeye atıyor.

Bu kez driftin adresi İstanbul oldu.

Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi üzerinde 34 MNT 76 plakalı otomobil sürücüsü drift yaparak trafiği tehlikeye attı.

Sürücü, kendisini fark eden polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı.

DAKİKALARCA KOVALANAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kaçan otomobili dakikalarca kovaladı.

TOPLAM 76 BİN 963 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından yakalanan S.M. isimli şahsa, makas atmak, ters yöne girmek, tehlikeli şerit değiştirmek, aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak, dur ihtarına uymamak, drift atmak, sağa dönüşte dönüş işareti vermemek ve cam filmi gibi maddelerden toplamda 76 bin 963 TL cezai işlem uygulanırken trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan dolayı adli işlem yapıldı.