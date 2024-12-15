İstanbul'da refüje çıkan otomobil korkuluklara çarptı: 4 yaralı

İstanbul'da saat 21.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 YK 8500 plakalı otomobil, refüje çıktı.
Otomobil ardından demir korkuluklara çarparak dururken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise araçta sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise bulunduğu yerden çekici ile kaldırıldı.
Polis ekipleri çalışmaların ardından kapatılan şeridi tekrar trafiğe açılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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