7 yıl önce rezidansın 6'ncı katından düşerek bir yıl yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadın, maddi imkansızlıklardan dolayı fizik tedavi göremiyor. Kendisine yardım eli uzanmasını bekliyor.

30 yaşındaki Zümrüt Akmanoğlu, İstanbul Sultangazi'de annesi ile birlikte iki odalı bir evde yaşıyor.

Akmanoğlu, 2013 yılında Beylikdüzü'nde bir rezidansın 6'ncı katından düşmesi sonucu vücudunda kırıklar oluşunca, bir yıl boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

DÜZENLİ TEDAVİ İLE AYAĞA KALKABİLİR

Doktorların ‘yaşaması imkansız’ dediği Akmanoğlu, 7 yıl boyunca çektiği acıları gözyaşları içinde anlattı. Eskiye kıyasla daha iyi olduğunu belirten Akmanoğlu, düzenli olarak fizik tedavi görürse ayağa kalkabileceğini söyledi.

İstanbul'da rezidanstan düştü: Fizik tedavi olmak istiyor ViDEO



ANNENİN BEYNİNDE DE BALON VAR

Maddi imkansızlıklardan ötürü gerekli fizik tedaviyi alamadığını belirten Akmanoğlu, uzanacak bir yardım eli ile yeniden eski günlerine kavuşabileceğini belirtti. Kızının bir an önce fizik tedavi görmesini isteyen 47 yaşındaki acılı anne Yasemin Pilavcı ise, bu süreçte elinden geldiğince kızına yardımcı olduğunu fakat beyninde balon olduğu için kendisinin de ameliyat olması gerektiğini ifade etti.





"ARTIK AYAĞA KALKMAK İSTİYORUM"

Düzenli olarak fizik tedavi görürse daha iyi olacağını söyleyen Zümrüt Akmanoğlu, “Ben altıncı kattan düştüm. Doktorlar yürüyemezsin ve konuşamazsın dedi. Hatta ölebileceğimi de söylemişlerdi. Allah’a şükür şu an eskiye kıyasla daha iyiyim. Nefes alıyorum ve konuşabiliyorum. Daha da iyi olacağıma da inanıyorum. Sadece fizik tedavi görmem gerekiyor. 12 yaşında bir oğlum da var. Ben düştüğüm zaman 23 yaşındaydım. O zamandan beri hep iyiye gittim. Artık çok sıkıldım bu sandalyeden kalkmak istiyorum. İki kişi koluma girdiğinde adım atıyorum. Fizik tedavi görsem daha iyi olacağım. Şu an 3 ay boyunca haftada iki gün eve geliyorlar. Ben bir yıl yoğun bakımda kaldığım için beş-altı ay üst üste fizik tedavi görmem gerekiyor ki ayağa kalkabileyim. Eskisi gibi olmasa da bu halimden daha iyi olacağıma inanıyorum. Artık ayağa kalkmak istiyorum. Allah rızası için yardım edin.” dedi.

YÜRÜYEMEZ VE KONUŞAMAZ DEDİLER AMA HAYATA TUTUNDU

Kendisininde ameliyat olması gerektiğini belirten annesi Yasemin Pilavcı ise, “Düştükten sonra bir sene yoğun bakımda kaldı. Kırıkları vardı, iç kanama geçirdi. Dalak ve böbrekleri de patlamıştı. O zaman da durumum yoktu. Bir evlilik yaşamıştım daha sonra ayrıldım. 60 bin lira kırıkları için para istediler. O kadar param olmadığını söyledim. Yine de Allah razı olsun hastane ameliyatını yaptı. Ondan sonra kızım Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma girdi. Orada da bilinci hala kapalıydı. Beni bile hatırlamıyordu, sadece tavana bakıyordu. Elleri kafasında ve ayakları çenesindeydi çok kötü durumdaydı. Daha sonrada bakımevine gitti. Ben tek yaşadığım için Zümrüt’e bakamıyordum. Şu anki durumu ise devletin bize vermiş olduğu her sene içinde 3 aylık bir fizik tedavisi var ve bize yetersiz kalıyor. Fizik tedaviye yanıt verdi. Ama tam yürüyecek, iyileşecek tedavimiz bitiyor. Zümrüt için doktorlar yürüyemez, konuşamaz hatta ölür dediler. Allah’a dua ettim kızımı bana bağışla diye. Şu an eskiye kıyasla daha iyi. Ben devlet büyüklerime sesleniyorum. Kızın daha da iyi olabilir. Özellikle Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bir an önce artık kızımın yürümesini istiyorum. Ben de hastayım zaten beynimde balon var. 7 sene önce ameliyat olmam gerekiyordu. Olmadım gözlerime kadar vurdu.” şeklinde konuştu.