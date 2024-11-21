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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da lodos etkili olmaya başladı.

Özellikle sahil kesimlerini etkileyen lodos sebebiyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, Boğaz'da gemilerin de ilerlemekte ve iskelelere yanaşmakta güçlük çektiği görüldü.

Dalgaların sahillere vurduğu anlarda kimileri kaçarken, kimileri ise o anları fotoğrafladı.

KADIKÖY'DE DENİZ TAŞTI

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos Kadıköy Kalamış'ta dev dalgalar oluşturdu. Metrelerce boya ulaşan dalgalar kıyıya vurarak sahil kısmında su birikintileri oluşturdu.

Yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar ise zorluk yaşadı. Bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı.

TAKSİM'DE TURİSTLERİN ZOR ANLARI

Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

Etkisini artıran rüzgar nedeniyle de vatandaşlar yürümekte güçlük çektiği görüldü. Bazı vatandaşların rüzgara karşı sırtını dönerek yürümeye çalıştı.

SÖRFÇÜLER FIRSAT BİLDİ DENİZE KOŞTU

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodosu sörf tutkunları fırsata çevirdi. Bakırköy Yeşilköy sahilinde adrenalin tutkunu sporcular, bir araya gelerek dev dalgalara meydan okudu.

Ayaklarında sörf tahtaları, ellerinde uçurtma ipleriyle sporcular adeta denizde dans edip kendilerini metrelerce yukarı fırlattı. Sörfçülerin dev dalgalar arasındaki anları havadan görüntülendi.