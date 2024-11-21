DHA
İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarılarının ardından yağmur öğle saatlerinde etkili olmaya başladı.
Şiddetli lodosun ardından başlayan sağanak yağış Küçükçekmece'de de etkili oldu.
SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle Muammer Aksoy Caddesi'nin belirli bölümleri şiddetli yağış nedeniyle göle döndü. Sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.
CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Maltepe'de ise, aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Otomobiller caddede ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korumaya çalıştı. D-100 Esenkent mevkiinde Kadıköy ve Pendik yönünde sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.(
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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