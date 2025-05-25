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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan peşpeşe uyarılar sonucu İstanbul'da beklenen yağış etkisini gösterdi..

Özellikle Avrupa Yakası'nda şiddetli sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı.

ARAÇLAR ÇAMUR OLDU

Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren yağmurda çamur bazı araçların üzerini kapladı.

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.