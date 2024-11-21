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İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde, cadde üzerinde giden elektrikli scooterden 2 kişiden biri, dengesini kaybederek yere düştü.

GENÇ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Yere düşen 25 yaşlarındaki genç, aynı istikamette giden 34 KLA 81 plakalı aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin altında kalarak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ve scooterdaki diğer kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri caddeye gelerek çalışma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.