İstanbul'da servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

İHA
İstanbul Gaziosmanpaşa'da saat 19.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı S.Ç. isimli şahıs aracın altında kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Ş.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi.
İncelemenin ardından ölen adamın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Olay sonrası yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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