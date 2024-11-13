İstanbul'da servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti
İHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da saat 19.30 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı S.Ç. isimli şahıs aracın altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede Ş.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirdi.

İncelemenin ardından ölen adamın cenazesi morga kaldırılırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Olay sonrası yaşananlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar