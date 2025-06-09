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İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı Avcılar'da hareket halindeki bir cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü, aracı durdurarak, indi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesine rağmen büyüyen yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.