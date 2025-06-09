İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı

DHA
İstanbul Avcılar'da saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'ta seyir halinde olan 34 MP 8482 plakalı cipin motor kısmından duman çıktığını gören sürücüsü, aracı yol kenarında durdurduktan sonra cipten indi.
ARAÇ SÖNDÜRÜLDÜ
Motorun alev aldığını gören çevredekiler, yangın tüpleri ile araca müdahale etmeye çalıştı.
bu sırada yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekibi geldi.
Kısa sürede aracın tamamını saran yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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