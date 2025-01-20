İstanbul'da seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İHA

İstanbul'da saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Ümraniye mevkiinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı birden yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, otomobili hemen sağa çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının sona ermesi ile beraber ekipler tarafından TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü.