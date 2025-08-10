İstanbul'da sıfır araç bayisinde yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir galerinin yanındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek oto galerinin dış cephesine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, galerinin dış kaplaması yandı.

MİLYONLUK SIFIR ARAÇLAR KURTARILDI

İçeride bulunan milyonluk sıfır araçlar ise itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde zarar görmeden kurtarıldı.

Havadan da görüntülenen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.