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İHA

Sabah saat 06.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sokakta bulunan su borusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su yola ve sokağa yayıldı. Bazı vatandaşlar krizi fırsata çevirerek tazyikli suyun altında araçlarını yıkadı.

"ÜZERİ TOZLANMIŞ ONU YIKADIM"

Suyun altında aracını yıkayan bir vatandaş, "Üzeri tozlanmış onu yıkadım.” dedi.

Apartmanda oturan bir vatandaş ise saatlerce belediyeyi aradığını ve hiçbir şekilde kimseye ulaşamadığını iddia etti.